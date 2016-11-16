Маріупольці привітали морських піхотинців з їх професійним святом
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 16 листопада. УНН. Сьогодні в будинку культури "Молодіжний" у Маріуполі розпочався святковий концерт на честь Дня морської піхоти України. У залі зібралося близько 100 морських піхотинців. Велика частина не прийшла на святковий концерт, оскільки знаходиться на передовій, наприклад, у Широкино, передає кореспондент УНН.
Для морських піхотинців виступали українські співаки міських ансамблів. А також деяким бійцям вручили почесні грамоти від міської влади. Кожен вихід піхотинця на сцену супроводжувалися привітанням маріупольців "Героям Слава!".
За словами морських піхотинців - українська піхота прирівняна до стандартів військ НАТО. Вони вважаються елітними військами, які можуть виконувати бойові завдання в будь-якому місці за будь-яких умов. За словами одного з бійців, головна риса морського піхотинця - це чесність.
"Морський піхотинець повинен бути чесний насамперед перед своєю країною, народом і самим собою. Як і інших людей, на війні у нас є страх, але ми навчилися з ним боротися, його долати, блокувати. Таким чином - це робить нас універсальними солдатами, готовими виконати будь-яке поставлене завдання. Коли відбувалася анексія Криму - всі дії росіян були спрямовані для ліквідації морської піхоти України, оскільки вони могли становити реальну загрозу для "зелених чоловічків РФ", - повідомив кореспонденту УНН морський піхотинець.