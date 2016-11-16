Маріупольці привітали морських піхотинців з їх професійним святом

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 20015 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 38729 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 64655 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 135696 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 199007 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 190437 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211238 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196827 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152181 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152941 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2 м/с
96 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ закінчиться через годину
Популярнi новини

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 122980 перегляди

У Польщі назвали ще одну причину, чому не відправлять військовий контингент в Україну

2 квітня, 14:05 • 34187 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

2 квітня, 14:21 • 74530 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

15:57 • 53135 перегляди

У Білому домі визнали, що Трамп не зможе забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня – ЗМІ

17:14 • 31525 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 478065 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 315502 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 377853 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 489581 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 734008 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Андрій Єрмак

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кривий Ріг

Німеччина

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 122980 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 183239 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 126080 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 160999 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184185 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Маріупольці привітали морських піхотинців з їх професійним святом

Маріупольці привітали морських піхотинців з їх професійним святом

Київ • УНН

 • 8612 перегляди

МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 16 листопада. УНН. Сьогодні в будинку культури "Молодіжний" у Маріуполі розпочався святковий концерт на честь Дня морської піхоти України. У залі зібралося близько 100 морських піхотинців. Велика частина не прийшла на святковий концерт, оскільки знаходиться на передовій, наприклад, у Широкино, передає кореспондент УНН.

Для морських піхотинців виступали українські співаки міських ансамблів. А також деяким бійцям вручили почесні грамоти від міської влади. Кожен вихід піхотинця на сцену супроводжувалися привітанням маріупольців "Героям Слава!".

За словами морських піхотинців - українська піхота прирівняна до стандартів військ НАТО. Вони вважаються елітними військами, які можуть виконувати бойові завдання в будь-якому місці за будь-яких умов. За словами одного з бійців, головна риса морського піхотинця - це чесність.

"Морський піхотинець повинен бути чесний насамперед перед своєю країною, народом і самим собою. Як і інших людей, на війні у нас є страх, але ми навчилися з ним боротися, його долати, блокувати. Таким чином - це робить нас універсальними солдатами, готовими виконати будь-яке поставлене завдання. Коли відбувалася анексія Криму - всі дії росіян були спрямовані для ліквідації морської піхоти України, оскільки вони могли становити реальну загрозу для "зелених чоловічків РФ", - повідомив кореспонденту УНН морський піхотинець.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії
Bitcoin
$85,674.30
Золото
$3,163.00
Tesla
$280.94
Brent
$73.80
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,883.59