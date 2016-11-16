Мариупольцы поздравили морских пехотинцев с их профессиональным праздником
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 16 ноября. УНН. Сегодня в доме культуры "Молодежный" в Мариуполе начался праздничный концерт в честь Дня морской пехоты Украины. В зале собралось около 100 морских пехотинцев. Большая часть не пришла на праздничный концерт, поскольку находится на передовой, например, в Широкино, передает корреспондент УНН.
Для морских пехотинцев выступали украинские певцы городских ансамблей. А также некоторым бойцам вручили почетные грамоты от городской власти. Каждый выход пехотинца на сцену сопровождался приветствием мариупольцев "Героям Слава!".
По словам морских пехотинцев - украинская пехота приравнена к стандартам войск НАТО. Они считаются элитными войсками, которые могут выполнять боевые задачи в любом месте при любых условиях. По словам одного из бойцов, главная черта морского пехотинца - это честность.
"Морской пехотинец должен быть честный прежде всего перед своей страной, народом и самим собой. Как и у других людей, на войне у нас есть страх, но мы научились с ним бороться, его преодолевать, блокировать. Таким образом - это делает нас универсальными солдатами, готовыми выполнить любую поставленную задачу. Когда происходила аннексия Крыма - все действия россиян были направлены для ликвидации морской пехоты Украины, поскольку они могли представлять реальную угрозу для "зеленых человечков РФ", - сообщил корреспонденту УНН морской пехотинец.