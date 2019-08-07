"Маріуполь" орендував півзахисника "Шахтаря"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. ФК "Маріуполь" поповнив свої ряди півзахисником "Шахтар" В'ячеславом Танковским, передає УНН з посиланням на прес-службу приазовців.
23-річний футболіст “Шахтаря” буде виступати за “Маріуполь” на правах оренди до кінця року.
У сезоні 2015/16 Танковський виступав в оренді за “Зорю” — 13 ігор в Прем’єр-лізі. У сезоні 2016/17 півзахисник зіграв 4 гри за “Шахтар” в УПЛ, в сезоні 2017/18 — 1. Також у кампанії 2017/18 років Танковський вже виступав за “Маріуполь” — 9 ігор. Минулий сезон В’ячеслав провів у “Шахтарі” і “Арсеналі”.
Нагадаємо, що “Маріуполь” вже неодноразово орендує гравців “Шахтаря”.