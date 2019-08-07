"Мариуполь" арендовал полузащитника "Шахтера"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. ФК "Мариуполь" пополнил свои ряды полузащитником "Шахтер" Вячеславом Танковским, передает УНН со ссылкой на пресс-службу приазовцев.
23-летний футболист “Шахтера” будет выступать за “Мариуполь” на правах аренды до конца года.
В сезоне 2015/16 Танковский выступал в аренде за “Зарю” — 13 игр в Премьер-лиге. В сезоне 2016/17 полузащитник сыграл 4 игры за “Шахтер” в УПЛ, в сезоне 2017/18 — 1. Также в кампании 2017/18 годов Танковский уже выступал за “Мариуполь” — 9 игр. Прошлый сезон Вячеслав провел в “Шахтере” и “Арсенале”.
Напомним, что “Мариуполь” уже неоднократно арендует игроков “Шахтера”.