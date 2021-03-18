Марина Порошенко: ще два тижні тому ми попереджали владу, що Київ може увійти до червоної карантинної зони

ukru
21:00 • 26948 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

19:01 • 60563 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 52558 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 97425 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 62909 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 96113 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 116257 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144620 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184136 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 311703 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

18 березня, 17:01 • 103362 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

18 березня, 17:18 • 101278 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

18 березня, 17:25 • 104426 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

18 березня, 17:31 • 100498 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

17:53 • 94240 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 58695 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 311702 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 245876 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 339551 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 333004 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 63794 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 110015 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110811 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107773 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121200 перегляди
Актуальне
Марина Порошенко: ще два тижні тому ми попереджали владу, що Київ може увійти до червоної карантинної зони

Марина Порошенко: ще два тижні тому ми попереджали владу, що Київ може увійти до червоної карантинної зони

Київ • УНН

 • 9675 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Лідер команди “Європейської Солідарності” у Київраді, голова Постіної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко вважає, що рішення про запровадження локдауну у Києві є вимушеним, але разом з тим і прогнозованим, кроком, передає УНН із посиланням на пресслужбу політсили.

“Зважаючи на те, як центральна українська влада вже рік демонструє всьому світові свою „майстерність“ у боротьбі з коронавірусом, іншого результату годі було очікувати, — відзначила Марина Порошенко. — Команда „Європейської Солідарності“ кілька місяців била на сполох та попереджала, що провали із закупівлею якісних вакцин, відтермінування першої хвилі вакцинації та „рекламування“ конкретних гірськолижних курортів представниками Офісу президента (а відповідно — стимулювання додаткового скупчення людей) призведе до лавиноподібного збільшення кількості хворих”.

За словами Марини Порошенко, ще два тижні тому вона підкреслювала, що динаміка розповсюдження хвороби (особливо з урахуванням швидкого поширення “британського” штаму) потребує негайної реакції центральної влади. І що її відсутність може призвести до того, що частина областей України та місто Київ перейдуть до “червоної карантинної зони”.

“Натомість єдиною реакцією на збільшення кількості хворих стали записи піар-відео, якими „лікували“ протягом останніх тижнів українців „слуги народу“. Досі не зрозуміло, коли надійдуть і чи надійдуть в Україну нові партії вакцини, якою ця вакцина буде і чи вистачить її для вакцинування населення”, — підкреслила Марина Порошенко.

“Лікарі знову, як і рік тому, падають з ніг від втоми, а в опорних лікарнях катастрофічний брак ліжко-місць. Натомість всі рішення, які потребують швидкої й ефективної реакції, Банкова переклала на плечі місцевої влади, а сама зняла з себе будь-яку, в тому числі і моральну, відповідальність за нові сотні смертей”, — підкреслила Марина Порошенко.

Як повідомлялось раніше, Марина Порошенко попереджала, що наприкінці березня Київ може увійти до “червоної зони” та вимагала від Президента та Кабінету Міністрів швидкої реакції на різке збільшення хворих на коронавірус.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79