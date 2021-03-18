Марина Порошенко: ще два тижні тому ми попереджали владу, що Київ може увійти до червоної карантинної зони

“Зважаючи на те, як центральна українська влада вже рік демонструє всьому світові свою „майстерність“ у боротьбі з коронавірусом, іншого результату годі було очікувати, — відзначила Марина Порошенко. — Команда „Європейської Солідарності“ кілька місяців била на сполох та попереджала, що провали із закупівлею якісних вакцин, відтермінування першої хвилі вакцинації та „рекламування“ конкретних гірськолижних курортів представниками Офісу президента (а відповідно — стимулювання додаткового скупчення людей) призведе до лавиноподібного збільшення кількості хворих”.

За словами Марини Порошенко, ще два тижні тому вона підкреслювала, що динаміка розповсюдження хвороби (особливо з урахуванням швидкого поширення “британського” штаму) потребує негайної реакції центральної влади. І що її відсутність може призвести до того, що частина областей України та місто Київ перейдуть до “червоної карантинної зони”.

“Натомість єдиною реакцією на збільшення кількості хворих стали записи піар-відео, якими „лікували“ протягом останніх тижнів українців „слуги народу“. Досі не зрозуміло, коли надійдуть і чи надійдуть в Україну нові партії вакцини, якою ця вакцина буде і чи вистачить її для вакцинування населення”, — підкреслила Марина Порошенко.

“Лікарі знову, як і рік тому, падають з ніг від втоми, а в опорних лікарнях катастрофічний брак ліжко-місць. Натомість всі рішення, які потребують швидкої й ефективної реакції, Банкова переклала на плечі місцевої влади, а сама зняла з себе будь-яку, в тому числі і моральну, відповідальність за нові сотні смертей”, — підкреслила Марина Порошенко.

Як повідомлялось раніше, Марина Порошенко попереджала, що наприкінці березня Київ може увійти до “червоної зони” та вимагала від Президента та Кабінету Міністрів швидкої реакції на різке збільшення хворих на коронавірус.