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Марина Порошенко: еще две недели назад мы предупреждали власть, что Киев может войти в красную карантинную зону

Киев  •  УНН

 • 9671 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Лидер команды "Европейской Солидарности" в Киевсовете, председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко считает, что решение о введении локдауна в Киеве является вынужденным, но вместе с тем и прогнозируемым, шагом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Учитывая то, как центральная украинская власть уже год демонстрирует всему миру свое "мастерство" в борьбе с коронавирусом, другого результата не следует ожидать, - отметила Марина Порошенко. - Команда "Европейской Солидарности" несколько месяцев била тревогу и предупреждала, что провалы с закупкой качественных вакцин, отсрочка первой волны вакцинации и "реклама" конкретных горнолыжных курортов представителями Офиса президента (а соответственно - стимулирование дополнительного скопления людей) приведет к лавинообразному увеличению количества больных".

По словам Марины Порошенко, еще две недели назад она подчеркивала, что динамика распространения болезни (особенно с учетом быстрого распространения "британского" штамма) требует немедленной реакции центральной власти. И что ее отсутствие может привести к тому, что часть областей Украины и город Киев перейдут в "красную карантинную зону".

"Вместо этого единственной реакцией на увеличение количества больных стали записи пиар-видео, которыми "лечили" в течение последних недель украинцев "слуги народа". До сих пор не понятно, когда поступят и поступят ли в Украину новые партии вакцины, какой эта вакцина будет и хватит ли ее для вакцинации населения", - подчеркнула Марина Порошенко.

"Врачи снова, как и год назад, падают с ног от усталости, а в опорных больницах катастрофическая нехватка койко-мест. Зато все решения, которые требуют быстрой и эффективной реакции, Банковая перевела на плечи местных властей, а сама сняла с себя любую, в том числе и моральную, ответственность за новые сотни смертей", - подчеркнула Марина Порошенко.

Как сообщалось ранее, Марина Порошенко предупреждала, что в конце марта Киев может войти в "красную зону" и потребовала от Президента и Кабинета министров быстрой реакции на резкое увеличение больных коронавирусом.

Украинские Национальные Новости

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