Мангу про “Привида Києва” випустять українською мовою
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Мангу про “Привида Києва” випустять українською мовою. Про це у Twitter повідомив її автор Мацуда Джюко, передає УНН.
Цитата
“Українська версія „Привида Києва“, яка незабаром вийде в Україні — це круто”, — йдеться в повідомленні.
Довідка
Манга — форма образотворчого мистецтва у вигляді коміксу, намальованого в японському стилі.
Нагадаємо
Зеленському присвятили новий випуск коміксу-біографії TidalWave Comics.
まもなくウクライナで発行される予定の「キエフの幽霊」ウクライナ語版 かっこいい pic.twitter.com/DKVaj95GFZ— 松田重工 土曜日 東 シ88b (@matsudaHI) June 18, 2022