"Манчестер Юнайтед" оформив трансфер лідера захисту "Лестера"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Оборонець збірної Англії Гаррі Магуайр змінив "Лестер" на "Манчестер Юнайтед", повідомляє УНН з посиланням на сайт "Червоних дияволів".
Тривалість підписаного контракту з "МЮ" становить шість років. Сума трансферу не розголошується, але за інформацією британських ЗМІ вона склала 87 млн. євро.
"Я розмовляв з тренером, і мене надихнули плани Сульшера на цю команду. Очевидно, що Оле будує команду, яка буде вигравати трофеї. Я чекаю на зустріч з новими одноклубниками і старту сезону", - відзначив Магуайр.
Варто зазначити, що в активі оборонця 20 ігор за збірну Англії, а минулої клубної кампанії оборонець відіграв 32 поєдинки і забив три голи за "Лестер".