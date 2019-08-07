"Манчестер Юнайтед" оформил трансфер лидера защиты "Лестера"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Защитник сборной Англии Гарри Магуайр сменил “Лестер” на “Манчестер Юнайтед”, сообщает УНН со ссылкой на сайт “Красных дьяволов”.
Продолжительность подписанного контракта с “МЮ” составляет шесть лет. Сумма трансфера не разглашается, но по информации британских СМИ она составила 87 млн. евро.
“Я разговаривал с тренером, и меня вдохновили планы Сульшера на эту команду. Очевидно, что Олег строит команду, которая будет выигрывать трофеи. Я жду встречи с новыми одноклубниками и старта сезона”, — отметил Магуайр.
Стоит отметить, что в активе защитника 20 игр за сборную Англии, а прошлой клубной кампании защитник сыграл 32 поединка и забил три гола за “Лестер”.