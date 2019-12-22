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"Манчестер Сіті" без Зінченка зупинив безпрограшну серію "Лестера" в АПЛ

Київ • УНН

 • 11274 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. "Манчестер Сіті" здобув перемогу над "Лестером" у домашній баталії 18 туру чемпіонату Англії з футболу – Прем'єр-ліга, передає УНН з посиланням на сайти команд.

Матч носив характер одного із центральних в турі, адже команди йдуть у зоні Ліги чемпіонів і є найближчими переслідувачами "Ліверпулю".

Джеймі Варді зумів вивести вперед гостей на 22 хвилині, але після цього пропускали тільки "лиси". У воротах Шмейхеля відзначився Марез, Гюндоган та Габріель Жезус (3:1).

Зазначимо, що у турнірній таблиці "Манчестер Сіті" займає третє місце, набравши 38 очок. "Лестер", який завершив серію із 9 матчів без поразок поспіль в АПЛ, має 39 балів.

Додамо, у наступному турі "Манчестер Сіті" 27 грудня в гостях зіграє проти "Вулверхемптона", "Лестер" днем раніше прийме "Ліверпуль".

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