"Манчестер Сіті" без Зінченка зупинив безпрограшну серію "Лестера" в АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. "Манчестер Сіті" здобув перемогу над "Лестером" у домашній баталії 18 туру чемпіонату Англії з футболу – Прем'єр-ліга, передає УНН з посиланням на сайти команд.
Матч носив характер одного із центральних в турі, адже команди йдуть у зоні Ліги чемпіонів і є найближчими переслідувачами "Ліверпулю".
Джеймі Варді зумів вивести вперед гостей на 22 хвилині, але після цього пропускали тільки "лиси". У воротах Шмейхеля відзначився Марез, Гюндоган та Габріель Жезус (3:1).
Зазначимо, що у турнірній таблиці "Манчестер Сіті" займає третє місце, набравши 38 очок. "Лестер", який завершив серію із 9 матчів без поразок поспіль в АПЛ, має 39 балів.
Додамо, у наступному турі "Манчестер Сіті" 27 грудня в гостях зіграє проти "Вулверхемптона", "Лестер" днем раніше прийме "Ліверпуль".