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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Малюську та Гутцайта просять відреагувати на псевдоголову ФБУ Шевченка, який працює на росію

Малюську та Гутцайта просять відреагувати на псевдоголову ФБУ Шевченка, який працює на росію

Київ • УНН

 • 131207 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. Відомий український журналіст Сергій Іванов закликає СБУ, ДБР, Міністерства спорту та юстиції розслідувати діяльність Кирила Шевченка, який намагається захопити Федерацію боксу України, передає УНН.

Деталі

За словами Іванова, Кирило Шевченко буквально за пару днів до повномасштабного вторгнення росії спробував зробити рейдерське захоплення ФБУ, у тому числі і на користь агресора.

“У 2020 році очолюючи Київську федерацію боксу, він привіз до України двох "тренерів" - чеченців Рустама Чичаєва та Валіда Айдамірова. Чичаєв – бойовик горезвісного чеченського СОБРу, Айдаміров – заступник начальника оперативно-розшукової частини кримінальної міліції при МВС Чечні. Після втручання наших спецслужб їх депортували, але питання, навіщо Шевченко писав листи і тягнув сюди кадировських бойовиків, залишається відкритим", пише Іванов.

Це не єдиний скандал за участю Шевченка останнім часом. Його підозрюють у незаконному зберіганні зброї в готелі “Хрещатик”. Завдяки заступництву мера Віталія Кличка Шевченкові вдалося уникнути кримінальних проваджень. За інформацією Іванова, у Кличка та його оточення в історії з Шевченком є ​​свій інтерес контролювати цілу Федерацію боксу України.

Як підсумок – журналіст звернувся до голів СБУ, ДБР, Мінспорту та Мін'юсту з вимогою розслідувати ситуацію та дати оцінку діям Кирила Шевченка.

Українські Національні Новини

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