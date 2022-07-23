Малюську та Гутцайта просять відреагувати на псевдоголову ФБУ Шевченка, який працює на росію
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Відомий український журналіст Сергій Іванов закликає СБУ, ДБР, Міністерства спорту та юстиції розслідувати діяльність Кирила Шевченка, який намагається захопити Федерацію боксу України, передає УНН.
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За словами Іванова, Кирило Шевченко буквально за пару днів до повномасштабного вторгнення росії спробував зробити рейдерське захоплення ФБУ, у тому числі і на користь агресора.
“У 2020 році очолюючи Київську федерацію боксу, він привіз до України двох "тренерів" - чеченців Рустама Чичаєва та Валіда Айдамірова. Чичаєв – бойовик горезвісного чеченського СОБРу, Айдаміров – заступник начальника оперативно-розшукової частини кримінальної міліції при МВС Чечні. Після втручання наших спецслужб їх депортували, але питання, навіщо Шевченко писав листи і тягнув сюди кадировських бойовиків, залишається відкритим", пише Іванов.
Це не єдиний скандал за участю Шевченка останнім часом. Його підозрюють у незаконному зберіганні зброї в готелі “Хрещатик”. Завдяки заступництву мера Віталія Кличка Шевченкові вдалося уникнути кримінальних проваджень. За інформацією Іванова, у Кличка та його оточення в історії з Шевченком є свій інтерес контролювати цілу Федерацію боксу України.
Як підсумок – журналіст звернувся до голів СБУ, ДБР, Мінспорту та Мін'юсту з вимогою розслідувати ситуацію та дати оцінку діям Кирила Шевченка.