Малюську и Гутцайта просят отреагировать на псевдоглаву ФБУ Шевченко, работающего на россию

Детали

По словам Иванова, Кирилл Шевченко буквально за пару дней до полномасштабного вторжения рф попытался совершить рейдерский захват ФБУ, в том числе и в интересах агрессора.

“В 2020 году возглавляя Киевскую федерацию бокса, он привез в Украину двух "тренеров" - чеченцев Рустама Чичаева и Валида Айдамирова. Чичаев – боевик пресловутого чеченского СОБРа, Айдамиров – заместитель начальника оперативно-розыскной части криминальной милиции при МВД Чечни. После вмешательства наших спецслужб их депортировали, но вопрос, зачем Шевченко писал письма и тянул сюда кадыровских боевиков, остается открытым”, - пишет Иванов.

Это не единственный скандал с участием Шевченко за последнее время. Его подозревают в незаконном хранении оружия в отеле “Хрещатик”. Благодаря покровительству мэра Виталия Кличко Шевченко удалось избежать уголовных производств. По информации Иванова, у Кличка и его окружения в истории с Шевченко есть свой интерес контролировать целую Федерацию бокса Украины.

Как итог - журналист обратился к главам СБУ, ГБР, Минспорта и Минюста с требованием расследовать ситуацию и дать оценку действиям Кирилла Шевченко.