Малюську и Гутцайта просят отреагировать на псевдоглаву ФБУ Шевченко, работающего на россию
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Известный украинский журналист Сергей Иванов призывает СБУ, ГБР, Министерства спорта и юстиции расследовать деятельность Кирилла Шевченко, который пытается захватить Федерацию бокса Украины, передает УНН.
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По словам Иванова, Кирилл Шевченко буквально за пару дней до полномасштабного вторжения рф попытался совершить рейдерский захват ФБУ, в том числе и в интересах агрессора.
“В 2020 году возглавляя Киевскую федерацию бокса, он привез в Украину двух "тренеров" - чеченцев Рустама Чичаева и Валида Айдамирова. Чичаев – боевик пресловутого чеченского СОБРа, Айдамиров – заместитель начальника оперативно-розыскной части криминальной милиции при МВД Чечни. После вмешательства наших спецслужб их депортировали, но вопрос, зачем Шевченко писал письма и тянул сюда кадыровских боевиков, остается открытым”, - пишет Иванов.
Это не единственный скандал с участием Шевченко за последнее время. Его подозревают в незаконном хранении оружия в отеле “Хрещатик”. Благодаря покровительству мэра Виталия Кличко Шевченко удалось избежать уголовных производств. По информации Иванова, у Кличка и его окружения в истории с Шевченко есть свой интерес контролировать целую Федерацию бокса Украины.
Как итог - журналист обратился к главам СБУ, ГБР, Минспорта и Минюста с требованием расследовать ситуацию и дать оценку действиям Кирилла Шевченко.