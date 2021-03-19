“Малюки у соцмережах”: Facebook розробить нову версію Instagram для дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Facebook планує розробити обмежену версію Instagram для дітей. Соціальна мережа буде призначена для осіб віком до 13 років. Про це йдеться на інформаційному порталі Variety, передає УНН.
Деталі
Як відомо, на сьогодні користувачами Instagram можуть бути лише особи, старші 13 років. Тому американська корпорація Facebook планує розробити нову версію соціальної мережі Instagram з певними обмеженнями саме для дітей, віком до 13 років. Зазначено, що компанія вже формує команду розробників.
Керівником вище згаданого проекту буде віцепрезидент Facebook Павні Діванджі. Про дату завершення розробки та запуску нової версії наразі нічого не повідомлено.
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“Ми плануємо запровадити в Instagram систему, що буде контролюватись батьками для того, аби діти змогли не відставати від своїх друзів, відкривати для себе нові захоплення та інтереси”, — зазначив Джо Осборн, представник компанії Facebook.
Нагадаємо
Тема дітей у соціальних мережах актуальна у всьому світі та в Україні. Так нещодавно розгорівся скандал довкола “недитячих” стосунків юних блогерів: 8-річної Мілани та 13-річного Павла, які, зокрема, публікують фото і в Instagram.
Після того, як на фото та відео з поцілунками та обіймами дітей звернули увагу користувачі соціальних мереж, ситуацією зацікавилися і правоохоронці.