Маліновський взяв участь у перемозі “Аталанти” на старті Серії А

Деталі

На 6-й хвилині Луїс Муріель відкрив рахунок. Проте в заключній 10-тихвилинці команди обмінялися голами. За господарів відзначитися зуміли Белотті, а у “Аталанти” — Пікколі з передачі Пашаліча.

У наступному турі колектив Джан П’єро Гасперіні прийматиме “Болонью”.

Доповнення

В інших протистояннях стартового туру римське “Лаціо” в гостях обіграв “Емплоі” — 1:3, а чинний чемпіон “Інтер” розгромив “Дженоа” — 4:0.