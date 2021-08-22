Маліновський взяв участь у перемозі “Аталанти” на старті Серії А
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Бергамський ФК “Аталанта” провів матч на виїзді першого туру італійської Серії А із “Торіно”, повідомляє УНН з посиланням на сайти команд.
Деталі
На 6-й хвилині Луїс Муріель відкрив рахунок. Проте в заключній 10-тихвилинці команди обмінялися голами. За господарів відзначитися зуміли Белотті, а у “Аталанти” — Пікколі з передачі Пашаліча.
У наступному турі колектив Джан П’єро Гасперіні прийматиме “Болонью”.
Доповнення
В інших протистояннях стартового туру римське “Лаціо” в гостях обіграв “Емплоі” — 1:3, а чинний чемпіон “Інтер” розгромив “Дженоа” — 4:0.