Маліновський взяв участь у перемозі “Аталанти” на старті Серії А

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17 березня, 19:38 • 105089 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 137283 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 197528 перегляди

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17 березня, 13:49 • 164271 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 161296 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

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17 березня, 09:17 • 182192 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 151085 перегляди

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17 березня, 05:23 • 159592 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176256 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221966 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Бергамський ФК “Аталанта” провів матч на виїзді першого туру італійської Серії А із “Торіно”, повідомляє УНН з посиланням на сайти команд.

Деталі

На 6-й хвилині Луїс Муріель відкрив рахунок. Проте в заключній 10-тихвилинці команди обмінялися голами. За господарів відзначитися зуміли Белотті, а у “Аталанти” — Пікколі з передачі Пашаліча.

У наступному турі колектив Джан П’єро Гасперіні прийматиме “Болонью”.

Доповнення

В інших протистояннях стартового туру римське “Лаціо” в гостях обіграв “Емплоі” — 1:3, а чинний чемпіон “Інтер” розгромив “Дженоа” — 4:0.

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