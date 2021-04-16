Магалецьку звинуватили в замовчуванні корупції в Держпродспоживслужбі і призначенні корупціонерів на посади

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Керівник Держпродспоживслужби Владислава Магалецька ігнорує інформацію про факти протиправних дій працівників служби. Про це в коментарі УНН повідомив народний депутат від фракції "Слуга народу" України Олександр Гайду.

Він уточнив, що йдеться про черговий корупційний скандал, де замішаний перший заступник голови Миколаївського обласного управління Держпродспоживслужби. Останнього затримали за вимагання хабара у 2000 доларів США співробітники поліції і прокуратури.

"Черговий хабар серед чиновників Держпродспоживслужби - відомства, на діяльність якого надходять постійні скарги від бізнесу. Що приховує керівництво Держпродспоживслужби? Зазначу одну важливу деталь, до створення робочої групи ми неодноразово зверталися до Владислави Магалецької з вимогою змінити підхід до формування кадрів і посилити критерії підбору кадрів у службі, засновуючи їх виключно на професійних якостях кандидатів. Проте, висловлені вимоги пані Магалецька залишила без уваги, а коментувати роботу своїх підлеглих вона відмовилася.

Замість того, щоб виконувати свої прямі функціональні обов'язки, Владислава Магалецька звернулася до регламентного комітету ВР України, скаржачись на дії створеної депутатами робочої групи. І, як показали недавні події, ми мали рацію: їм усім є, що приховувати. Варто відзначити, що затриманого чиновника на цю посаду рекомендувала особисто Владислава Магалецька! Тепер у робочої групи є всі підстави вважати діяльність Владислави Магалецької на посаді керівника відомства неефективною і такою, що вимагає кардинальних змін", - заявив Гайду.

Доповнення

Затримання посадових осіб Держпродспоживслужби на хабарництві спостерігається не вперше. У березні 2021 року управління ДБР у Миколаєві викрило чиновника ДППС в Одеській області на вимаганні хабара за роботу ресторану під час карантину.

При цьому в червні планується провести конкурс на посаду голови Держпродспоживслужби, оскільки Магалецька обійняла цю посаду торік без конкурсу, за рекомендацією міністра розвитку економіки Ігоря Петрашка.

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