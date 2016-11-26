М.Йованович: Голодомор нагадує про невідворотність минулого і можливість змінити майбутнє
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Посол США в Україні Марі Йованович, заявила, що зважаючи на події Голодомору, має бути розуміння, що за неможливості змінити минуле завжди можливо змінити майбутнє. Про це повідомляє посольство США в Україні у мікроблозі в Twitter, передає УНН.
У посолстві зазначили, що США солідарний з українським народом у всьому світі у вшагнуванні пам'яті про жертви Голодомору.
"Свідчення про Голодомор нагадують нам про те, що в той час як ми не можемо змінити минуле, ми завжди можемо змінити майбутнє", - цитує М.Йованович прес-служба.
За даними МЗС, пам'ять жертв Голодомору вшанують в Україні та у 36 країнах світу.
Нагадаємо, українці і поляки у Варшаві вшанували пам'ять жертв Голодомору.
Як повідомляв УНН, у Білорусі запалили свічку пам’яті про жертв Голодомору.