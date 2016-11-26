М.Йованович: Голодомор напоминает о неотвратимости прошлого и возможности изменити будущее

В посольстве отметили, что США солидарны с украинским народом во всем мире в чествовании памяти о жертвах Голодомора.

"Свидетельство о Голодоморе напоминает нам о том, что в то время как мы не можем изменить прошлое, мы всегда можем изменить будущее", - цитирует М.Йованович пресс-служба.

По данным МИД, память жертв Голодомора почтят в Украине и в 36 странах мира.

Напомним, украинцы и поляки в Варшаве почтили память жертв Голодомора.

Как сообщал УНН, в Беларуси зажгли свечу памяти о жертвах Голодомора.