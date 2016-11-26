М.Йованович: Голодомор напоминает о неотвратимости прошлого и возможности изменити будущее
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Посол США в Украине Мари Йованович заявила, что несмотря на события Голодомора, должно быть понимание, что при невозможности изменить прошлое всегда возможно изменить будущее. Об этом сообщает посольство США в Украине в микроблоге в Twitter, передает УНН.
В посольстве отметили, что США солидарны с украинским народом во всем мире в чествовании памяти о жертвах Голодомора.
"Свидетельство о Голодоморе напоминает нам о том, что в то время как мы не можем изменить прошлое, мы всегда можем изменить будущее", - цитирует М.Йованович пресс-служба.
По данным МИД, память жертв Голодомора почтят в Украине и в 36 странах мира.
Напомним, украинцы и поляки в Варшаве почтили память жертв Голодомора.
Как сообщал УНН, в Беларуси зажгли свечу памяти о жертвах Голодомора.