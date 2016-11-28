М.Порошенко відвідає Дніпро з робочим візитом
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 28 листопада. УНН. Дружина Президента України Марина Порошенко відвідає Дніпро з робочим візитом. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації.
У вівторок, 29 листопада, М.Порошенко відвідає відкриття Першого з’їзду корекційних педагогів «Актуальні питання соціалізації дітей з особливими освітніми потребами». Також дружина Президента України разом із дітьми учасників АТО заповнить сторінки загальнонаціонального проекту «Книга Миру» та відвідає інклюзивні класи спеціалізованої школи № 55.