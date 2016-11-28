М.Порошенко посетит Днепр с рабочим визитом
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 28 ноября. УНН. Супруга Президента Украины Марина Порошенко посетит Днепр с рабочим визитом. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации.
Во вторник, 29 ноября, М.Порошенко посетит открытие Первого съезда коррекционных педагогов "Актуальные вопросы социализации детей с особыми образовательными потребностями". Также супруга Президента Украины вместе с детьми участников АТО заполнит страницы общенационального проекта "Книга Мира" и посетит инклюзивные классы специализированной школы № 55.