М.Мартиненку загрожує від 8 до 12 років ув’язнення – Н.Холодницький
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Назар Холодницький повідомив, що затриманому колишньому народному депутатові України Миколі Мартиненку загрожує від 8 до 12 років ув’язнення, передає УНН.
“Злочин є особливо тяжким, тому Мартиненку загрожує від 8 до 12 років”, — повідомив він.
Як повідомляв УНН, М.Мартиненка 20 квітня затримало Національне антикорупційне бюро.
За словами Н.Холодницького, слідством зібрано достатньо доказів для оголошення підозри. НАБУ і САП клопотатимуть про арешт М.Мартиненка з можливістю внесення застави в розмірі 300 млн грн.
Солом’янський районний суд міста Києва обиратиме запобіжний захід щодо екс-нардепа сьогодні у другій половині дня.