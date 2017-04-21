Н.Мартыненко грозит от 8 до 12 лет заключения – Н.Холодницкий
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Руководитель специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий сообщил, что задержанному бывшему народному депутату Украины Николаю Мартыненко грозит от 8 до 12 лет заключения, передает УНН.
"Преступление является особо тяжким, потому Мартыненко грозит от 8 до 12 лет", - сообщил он.
Как сообщал УНН, Н.Мартыненко 20 апреля задержало Национальное антикоррупционное бюро.
По словам Н.Холодницького, следствием собрано достаточно доказательств для объявления подозрения. НАБУ и САП будут ходатайствовать об аресте Н.Мартыненко с возможностью внесения залога в размере 300 млн грн.
Соломенский районный суд Киева будет избирать меру пресечения в отношении экс-нардепа сегодня во второй половине дня.