Н.Мартыненко грозит от 8 до 12 лет заключения – Н.Холодницкий

"Преступление является особо тяжким, потому Мартыненко грозит от 8 до 12 лет", - сообщил он.

Как сообщал УНН, Н.Мартыненко 20 апреля задержало Национальное антикоррупционное бюро.



По словам Н.Холодницького, следствием собрано достаточно доказательств для объявления подозрения. НАБУ и САП будут ходатайствовать об аресте Н.Мартыненко с возможностью внесения залога в размере 300 млн грн.

Соломенский районный суд Киева будет избирать меру пресечения в отношении экс-нардепа сегодня во второй половине дня.