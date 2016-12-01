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М.Карлсен знову став чемпіоном світу з шахів

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. У серії тай-брейку в Нью-Йорку росіянин Сергій Карякін поступився чинному чемпіону норвежцю Магнусу Карлсену, передає УНН з посиланням на WorldChess.com.

М.Карлсен знову став чемпіоном світу з шахів

У Нью-Йорку російський гросмейстер Сергій Карякін поступився в матчі на звання чемпіона світу з шахів чинному володарю титулу норвежцю Магнусу Карлсену.

Зазначимо, що переможець отримає 60% призового фонду в 1,1 мільйона доларів.

Оскільки 12 партій основної частини матчу за шахову корону не виявили переможця, М.Карлсен і С.Карякін повинні були грати тай-брейк — чотири коротких партії з контролем часу по 25 хвилин на гравця плюс десять секунд за кожен зроблений хід. Перші дві партії закінчилися внічию, в третій і четвертій перемогу здобув М.Карлсен.

За даними організаторів, матч між Карлсеном і Карякіним залучив рекордну кількість глядачів, за ходом фінальної сутички у прямій інтернет-трансляції стежили понад трьох мільйонів людей по всьому світу.

Як повідомляв УНН, чинний чемпіон світу з шахів, норвежський шахіст Магнус Карлсен, і російський гросмейстер Сергій Карякін зіграли внічию 12-ю партію чемпіонського матчу в Нью-Йорку. На 30 листопада запланований тай-брейк — чотири коротких партії з контролем часу по 25 хвилин на гравця плюс десять секунд за кожний зроблений хід.

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