М.Карлсен знову став чемпіоном світу з шахів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. У серії тай-брейку в Нью-Йорку росіянин Сергій Карякін поступився чинному чемпіону норвежцю Магнусу Карлсену, передає УНН з посиланням на WorldChess.com.
У Нью-Йорку російський гросмейстер Сергій Карякін поступився в матчі на звання чемпіона світу з шахів чинному володарю титулу норвежцю Магнусу Карлсену.
Зазначимо, що переможець отримає 60% призового фонду в 1,1 мільйона доларів.
Оскільки 12 партій основної частини матчу за шахову корону не виявили переможця, М.Карлсен і С.Карякін повинні були грати тай-брейк — чотири коротких партії з контролем часу по 25 хвилин на гравця плюс десять секунд за кожен зроблений хід. Перші дві партії закінчилися внічию, в третій і четвертій перемогу здобув М.Карлсен.
За даними організаторів, матч між Карлсеном і Карякіним залучив рекордну кількість глядачів, за ходом фінальної сутички у прямій інтернет-трансляції стежили понад трьох мільйонів людей по всьому світу.
Як повідомляв УНН, чинний чемпіон світу з шахів, норвежський шахіст Магнус Карлсен, і російський гросмейстер Сергій Карякін зіграли внічию 12-ю партію чемпіонського матчу в Нью-Йорку. На 30 листопада запланований тай-брейк — чотири коротких партії з контролем часу по 25 хвилин на гравця плюс десять секунд за кожний зроблений хід.