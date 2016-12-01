М.Карлсен снова стал чемпионом мира по шахматам

В Нью-Йорке российский гроссмейстер Сергей Карякин уступил в матче на звание чемпиона мира по шахматам действующему обладателю титула норвежцу Магнусу Карлсену.

Отметим, что победитель получит 60% призового фонда в 1,1 миллиона долларов.

Поскольку 12 партий основной части матча за шахматную корону не выявили победителя, М.Карлсен и С.Карякин должны были играть тай-брейк - четыре коротких партии с контролем времени по 25 минут на игрока плюс десять секунд за каждый сделанный ход. Первые две партии закончились вничью, в третьей и четвертой победил М.Карлсен.

По данным организаторов, матч между Карлсеном и Карякиным привлек рекордное количество зрителей, за ходом финальной схватки в прямой интернет-трансляции следили более трех миллионов людей по всему миру.