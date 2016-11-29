М.Фейгін: про порятунок Р.Сущенка говоритиму у французькому сенаті та МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Адвокат Марк Фейгін планує піднімати питання щодо порятунку арештованого в Росії українського журналіста Романа Сущенка у французькому сенаті та МЗС. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Вийшов з ЮНЕСКО, далі "Репортери без кордонів". На цьому тижні я буду і у французькому Сенаті і в МЗС. Поговоримо про порятунок мого підзахисного Романа Сущенка", - написав М.Фейгін.
Як повідомляв УНН, 28 листопада суд у РФ продовжив арешт Р.Сущенка до 30 січня.
Нагадаємо, Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня. Лефортовський суд Москви арештував його на два місяці до 30 листопада.
ФСБ Росії звинувачує Р.Сущенка у шпигунстві і роботі на українську розвідку.