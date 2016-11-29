М.Фейгин: о спасении Р.Сущенко буду говорить во французском сенате и МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Адвокат Марк Фейгин планирует поднимать вопрос спасения арестованного в России украинского журналиста Романа Сущенко во французском сенате и МИД. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Вышел из ЮНЕСКО, далее "Репортеры без границ". На этой неделе я буду и во французском Сенате и в МИД. Поговорим о спасении моего подзащитного Романа Сущенко", - написал М.Фейгин.
Как сообщал УНН, 28 ноября суд в РФ продлил арест Р.Сущенко до 30 января.
Напомним, Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца до 30 ноября.
ФСБ России обвиняет Р.Сущенко в шпионаже и работе на украинском разведку.