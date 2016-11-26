М.Фейгін через суд Р.Сущенка скасував прес-конференцію

"Вибачаюся перед українськими журналістами, але через суд Сущенка в Москві я змушений скасувати прес-конференцію в понеділок об 11:00", - написав М.Фейгін.

Як повідомляв УНН, суд у Москві розгляне продовження арешту Р.Сущенку 28 листопада.

Нагадаємо, Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня. Лефортовський суд Москви арештував його на два місяці до 30 листопада.

ФСБ Росії звинувачує Р.Сущенка у шпигунстві і роботі на українську розвідку.