М.Фейгін через суд Р.Сущенка скасував прес-конференцію
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Адвокат Романа Сущенка Марк Фейгін вибачився перед українськими журналістами за те, що змушений скасувати прес-конференцію через засідання суду, яке заплановане в понеділок. Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Вибачаюся перед українськими журналістами, але через суд Сущенка в Москві я змушений скасувати прес-конференцію в понеділок об 11:00", - написав М.Фейгін.
Як повідомляв УНН, суд у Москві розгляне продовження арешту Р.Сущенку 28 листопада.
Нагадаємо, Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня. Лефортовський суд Москви арештував його на два місяці до 30 листопада.
ФСБ Росії звинувачує Р.Сущенка у шпигунстві і роботі на українську розвідку.