М.Фейгин из-за суда Р.Сущенко отменил пресс-конференцию

"Извиняюсь перед украинскими журналистами, но из-за суда Сущенко в Москве я вынужден отменить пресс-конференцию в понедельник в 11:00", - написал М.Фейгин.

Как сообщал УНН, суд в Москве рассмотрит продление ареста Р.Сущенко 28 ноября.

Напомним, Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца до 30 ноября.

ФСБ России обвиняет Р.Сущенко в шпионаже и работе на украинскую разведку.