М.Фейгин из-за суда Р.Сущенко отменил пресс-конференцию
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Адвокат Романа Сущенко Марк Фейгин извинился перед украинскими журналистами за то, что вынужден отменить пресс-конференцию из-за заседания суда, которое запланировано в понедельник. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Извиняюсь перед украинскими журналистами, но из-за суда Сущенко в Москве я вынужден отменить пресс-конференцию в понедельник в 11:00", - написал М.Фейгин.
Как сообщал УНН, суд в Москве рассмотрит продление ареста Р.Сущенко 28 ноября.
Напомним, Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца до 30 ноября.
ФСБ России обвиняет Р.Сущенко в шпионаже и работе на украинскую разведку.