Люди збираються на акцію до річниці початку Євромайдану

Так, люди розгорнули великий жовто-блакитний стяг. Також на Майдан прийшли люди з прапорами. Зокрема в акції беруть участь деякі народні депутати.

Нагадаємо, сьогодні, 21 листопада, в Україні відзначають День Гідності та Свободи — у день початку подій, які стали для України історичними: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.

Як повідомляв УНН, понад шість тисяч працівників поліції та військовослужбовців Національної гвардії України будуть слідкувати за порядком у центрі Києва з нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи.