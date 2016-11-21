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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
17:52 • 4798 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

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Люди собираются на акцию к годовщине начала Евромайдана

Киев • УНН

 • 17953 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В центре столицы люди собираются на акцию к годовщине начала Евромайдана, передает корреспондент УНН.

Люди собираются на акцию к годовщине начала Евромайдана

Активисты развернули большой сине-желтый флаг. Также на Майдан пришли люди с флагами. В частности, в акции принимают участие некоторые народные депутаты.

Напомним, сегодня, 21 ноября, в Украине отмечают День Достоинства и Свободы - в день начала событий, которые стали для Украины историческими: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.

Как сообщал УНН, более шести тысяч сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии Украины будут следить за порядком в центре Киева по случаю Дня Достоинства и Свободы.

Украинские Национальные Новости

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