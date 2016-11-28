Люди у Кропивницькому влаштували мітинг проти закриття лікарні в області

За словами активіста Володимира Пилипишина, після закриття ЦРЛ місцеві жителі будуть змушені їхати у м.Голованівськ за 50 км.

"Говорять, що громади все будуть вирішувати. А нас хтось запитав, чи хочемо ми закриття закладу? На нашу думку, все робиться для того, щоб люди вимирали", - сказав активіст.

Також він додав, що в закладі працюють спеціалісти, хоча сама лікарня в жахливому стані через погане фінансування. В цьому приміщенні, за його словами, обіцяють облаштовувати квартири для бійців АТО, хоча у Гайвороні є 5-поверхова недобудова.