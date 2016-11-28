Люди в Кропивницком устроили митинг против закрытия больницы в области

По словам активиста Владимира Пилипишина, после закрытия ЦРБ местные жители будут вынуждены ехать в г.Голованивск за 50 км.

"Говорят, что общины все будут решать. А нас кто-то спросил, хотим ли мы закрытия учреждения? По нашему мнению, все делается для того, чтобы люди вымирали", - сказал активист.

Также он добавил, что в учреждении работают специалисты, хотя сама больница в ужасном состоянии из-за плохого финансирования. В этом помещении, по его словам, обещают обустраивать квартиры для бойцов АТО, хотя в Гайвороне есть 5-этажный недострой.