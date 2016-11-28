Львівські прикордонники вилучили зброю на кордоні з Польщею
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Львівські прикордонники не допустили переміщення до Польщі пістолета та ордена Олександра Невського. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Вчора, 27 листопада, в пункті пропуску “Грушів” прикордонники Львівського загону не допустили незаконного перевезення предметів, заборонених до переміщення через державний кордон України.
Під час огляду транспортного засобу, яким їхав 31-річний громадянин України до Польщі, охоронці кордону у відділенні для рукавичок виявили пристрій для відстрілу гумових куль, 6 набоїв та кобуру до нього, а також орден Олександра Невського, який, можливо, становить історичну та культурну цінність.
Наразі виявлені предмети вилучені встановленим порядком.