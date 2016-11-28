Львовские пограничники изъяли оружие на границе с Польшей

Вчера, 27 ноября, в пункте пропуска "Грушив" пограничники Львовского отряда не допустили незаконной перевозки предметов, запрещенных к перемещению через государственную границу Украины.

При осмотре транспортного средства, на котором ехал 31-летний гражданин Украины в Польшу, пограничники в отделении для перчаток обнаружили устройство для отстрела резиновых пуль, 6 патронов и кобуру к нему, а также орден Александра Невского, который, возможно, представляет историческую и культурную ценность.

Обнаруженные предметы изъяли в установленном порядке.