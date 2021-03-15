Лукашенко заявив, що у Білорусі "немає друзів": у Кремлі прокоментували

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“Ми виходимо з того, що така заява навряд чи може відноситися до Росії”, — відповів він на питання про те, як в Кремлі розуміють і розцінюють слова Лукашенка.

Пєсков нагадав, що Росія і Білорусь входять до Союзної держави. “І скоріше ми не друзі, а брати”, — зауважив прес-секретар.

Контекст

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко, коментуючи результати недавнього соціологічного дослідження, заявив, що вважає виправданим прагнення громадян країни до безпеки і стабільності. “Те, що люди на перше місце поставили безпеку і стабільність, для мене не було несподівано. Ці протестуни нам відсотків в цьому плані додали. Я вже говорив: просто ви і наш народ, подивившись на неподобства минулого року, зрозуміли, що можуть втратити. Тому люди перейнялися безпекою і стабільністю”, — сказав тоді він.

При цьому він сказав, що друзів у Білорусі у світі немає: “А нюанси не для сьогоднішнього дня. Дуже багато є, що розповісти. Але це з часом. Зверніть увагу на мою фразу: друзів у нас в світі немає”.