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Лукашенко заявил, что у Беларуси "нету друзей": в Кремле прокомментировали

Киев  •  УНН

 • 14770 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Россия и Беларусь являются скорее не друзьями, а “братьями”, а заявление президента Беларуси Александра Лукашенко об отсутствии у страны друзей в мире вряд ли относится к РФ, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

Детали

“Мы исходим из того, что такое заявление вряд ли может относиться к России”, — ответил он на вопрос о том, как в Кремле понимают и расценивают слова Лукашенко.

Песков напомнил, что Россия и Беларусь входят в Союзное государство. “И скорее мы не друзья, а братья”, — заметил пресс-секретарь.

Контекст

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя результаты недавнего социологического исследования, заявил, что считает оправданным стремление граждан страны к безопасности и стабильности. “То, что люди на первое место поставили безопасность и стабильность, для меня не было неожиданно. Эти протестуны нам процентов в этом плане добавили. Я уже говорил: просто вы и наш народ, посмотрев на безобразия прошлого года, поняли, что могут потерять. Поэтому люди озаботились безопасностью и стабильностью”, — сказал тогда он.

При этом он сказал, что друзей у Беларуси в мире нет: “А нюансы не для сегодняшнего дня. Очень многое есть, что рассказать. Но это со временем. Обратите внимание на мою фразу: друзей у нас в мире нет”.

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