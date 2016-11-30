Lufthansa у середу скасувала майже 900 авіарейсів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Німецька авіакомпанія-гігант Lufthansa скасувала 890 рейсів в середу, оскільки пілоти продовжили страйк щодо заробітної плати, передає УНН з посиланням на The Local.
Lufthansa повідомила, що страйк вплине на близько 98 тис. пасажирів.
Авіакомпанія прагне обмежити вплив страйку за допомогою введення спеціального розкладу.
За даними компанії, близько 4461 польотів були скасовані протягом шести днів страйків, що розпочалися минулої середи
Інші авіакомпанії з групи, в тому числі Eurowings, Swiss, Austrian Airlines і Brussels Airlines, працюють у звичайному режимі.
Досі не було закликів щодо продовження страйку в четвер.