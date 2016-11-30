Lufthansa в среду отменила почти 900 авиарейсов

Lufthansa сообщила, что забастовка повлияет на около 98 тыс. пассажиров.

Авиакомпания стремится ограничить влияние забастовки посредством введения специального расписания.

По данным компании, около 4461 полета были отменены в течение шести дней забастовок, что начались в прошлую среду

Другие авиакомпании из группы, в том числе Eurowings, Swiss, Austrian Airlines и Brussels Airlines, работают в обычном режиме.

До сих пор не было призывов о продлении забастовки в четверг.