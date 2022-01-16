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Лоукостом разом з журналістами: Порошенко підтвердив своє повернення в Україну

Лоукостом разом з журналістами: Порошенко підтвердив своє повернення в Україну

Київ • УНН

 • 21019 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. П’ятий президент України, нині народний депутат Петро Порошенко підтвердив, що повертається до Києва з Польщі у понеділок, 17 січня. Як заявив Порошенко під час брифінгу у Варшаві, він летітиме разом з журналістами, що повертаються лоукостом, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Я теж лечу з вами (журналістами - ред.). Я не буду поруч летіти, на якомусь окремому чартері. Я так розумію, що ми летимо лоукостом”, - заявив Порошенко.

Деталі

У той же час політик додав, що не виключає можливості щодо того, що літак можуть посадити в аеропорту "Бориспіль" замість "Жулян", як заплановано. На його думку, теперішня влада “вивчає досвід Протасевича”, якого затримали у Білорусі у травні минулого року.

"Чи можуть його (літак – ред.) посадити в іншому аеропорту? Так, можуть, і вони спеціально і дуже уважно вивчають досвід із Протасевичем (білоруським опозиціонером Романом Протасевичем - ред.) – де, що, куди саджати. Бо це вони літак із "вагнерівцями" не можуть саджати, а літак WizzAir вони можуть саджати. Але я дуже сподіваюся, що цього не станеться", - сказав Порошенко.

Зокрема, Порошенко вважає, що причинами вказівки порушити проти нього провадження за державну зраду могли стати падіння рейтингу влади або щоб відволікти увагу від проблем в енергетиці. Він додав, що у понеділок з’явиться у суд.

Що було раніше

Порошенку повідомлено про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій.

П'ятого президента України викликали 23 грудня до ДБР, проте він перебував за кордоном.

6 січня Порошенко повідомив, що 17 січня повернеться до України, та зустрінеться з Генеральним прокурором Іриною Венедіктовою. Його адвокат стверджує, що є ухвала про затримання Порошенка для доставки до суду.

6 січня Печерський районний суд Києва наклав арешт на все майно п’ятого президента України Петра Порошенка.
У ДБР очікували, що Порошенку оберуть запобіжний захід у день його повернення - 17 січня.

У понеділок, 17 січня, об 11:00 Печерським судом Києва буде розглянуто клопотання про обрання запобіжного у вигляді тримання під вартою відносно п'ятого президента, а нині народного депутата Петра Порошенка.

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