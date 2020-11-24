Лорд Сибірський: Єлизавета II подарувала титул синові російського бізнесмена

“Королеві було завгодно грамотою, скріпленою великою державною печаткою, привласнити довічний титул барона Сполученого Королівства Євгену Олександровичу Лебедєву під ім’ям барона Лебедєва з Хемптона в лондонському районі Річмонд-на-Темзі і Сибіру в Російській Федерації”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляє The Independent, ще в липні поточного року прем’єр-міністр Борис Джонсон номінував Лебедєва як довічного пера, і наступного місяця він буде приведений до присяги у верхній палаті парламенту.

Повідомляється також, що Лебедєв був удостоєний нагороди за заслуги перед медіаіндустрією та благодійну діяльність.

Нагадаємо, у листопаді минулого року видання The Times назвало імена 9 росіян, що вкладали кошти в британську Консервативну партію, яку очолює прем’єр-міністр Борис Джонсон.

У звіті, зокрема, згадувався Євген Лебедєв, син радянського шпигуна в Лондоні Олександра Лебедєва. Євген володіє компанією Lebedev Holdings Ltd, яка випускає газети Evening Standard і Independent.