Лорд Сибірський: Єлизавета II подарувала титул синові російського бізнесмена

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Королева Великої Британії Єлизавета II подарувала бізнесмену Євгену Лебедєву, синові колишнього учасника російського списку Forbes Олександра Лебедєва, титул барона Хемптонського і Сибірського. Про це повідомляє британська урядова газета The Gazette, передає УНН.

“Королеві було завгодно грамотою, скріпленою великою державною печаткою, привласнити довічний титул барона Сполученого Королівства Євгену Олександровичу Лебедєву під ім’ям барона Лебедєва з Хемптона в лондонському районі Річмонд-на-Темзі і Сибіру в Російській Федерації”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляє The Independent, ще в липні поточного року прем’єр-міністр Борис Джонсон номінував Лебедєва як довічного пера, і наступного місяця він буде приведений до присяги у верхній палаті парламенту.

Повідомляється також, що Лебедєв був удостоєний нагороди за заслуги перед медіаіндустрією та благодійну діяльність.

Нагадаємо, у листопаді минулого року видання The Times назвало імена 9 росіян, що вкладали кошти в британську Консервативну партію, яку очолює прем’єр-міністр Борис Джонсон.

У звіті, зокрема, згадувався Євген Лебедєв, син радянського шпигуна в Лондоні Олександра Лебедєва. Євген володіє компанією Lebedev Holdings Ltd, яка випускає газети Evening Standard і Independent.

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