Лорд Сибирский: Елизавета II пожаловала титул сыну российского бизнесмена
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Королева Великобритании Елизавета II пожаловала бизнесмену Евгению Лебедеву, сыну бывшего участника российского списка Forbes Александра Лебедева, титул барона Хэмптонского и Сибирского. Об этом сообщает британская правительственная газета The Gazette, передает УНН.
"Королеве было угодно жалованной грамотой, скрепленной большой государственной печатью, присвоить пожизненный титул барона Соединенного Королевства Евгению Александровичу Лебедеву под именем барона Лебедева из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-на-Темзе и Сибири в Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Как сообщает The Independent, еще в июле текущего года премьер-министр Борис Джонсон номинировал Лебедева как пожизненного пэра, и в следующем месяце он будет приведен к присяге в верхней палате парламента.
Сообщается также, что Лебедев был удостоен награды за заслуги перед медиаиндустрией и благотворительную деятельность.
Напомним, в ноябре прошлого года издание The Times назвало имена 9 россиян, вкладывавших средства в британскую Консервативную партию, которую возглавляет премьер-министр Борис Джонсон.
В отчете, в частности, упоминался Евгений Лебедев, сын советского шпиона в Лондоне Александра Лебедева. Евгений владеет компанией Lebedev Holdings Ltd, которая выпускает газеты Evening Standard и Independent.