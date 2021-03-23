Локдаун у Львівській області: висадку та посадку на потяги обмежувати не будуть

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Залежно від динаміки захворюваності у регіоні впродовж тижня, комісією буде прийняте рішення щодо необхідності обмеження залізничних перевезень. Укрзалізниця разом готується до відновлення рейсів у регіони з позитивною динамікою боротьби з пандемією, зазначають в компанії.

Також додають, що суворо слідкуватимуть за дотриманням карантинних вимог у поїздах та на вокзалах та звертаються до пасажирів з проханням обов’язково повідомляти про випадки неналежного носіння масок або відмови від них з боку інших пасажирів або співробітників Укрзалізниці.

Нагадаємо

“Укрзалізниця” починаючи з понеділка 19 жовтня зупинила продаж квитків до Івано-Франківська, Тернополя, Хмельницького, Дубна, Здолбунова, Дунаївців, та станцій Славута-1 на Хмельниччині й імені Тараса Шевченка в Черкаській області.