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Локдаун во Львовской области: высадку и посадку на поезда ограничивать не будут

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Несмотря на суровые карантинные ограничения во Львовской области, Укрзализныця не будет ограничивать высадку и посадку пассажиров в регионе до 30 марта включительно. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Детали

В зависимости от динамики заболеваемости в регионе в течение недели, комиссией будет принято решение о необходимости ограничения железнодорожных перевозок. Укрзализныця вместе готовится к восстановлению рейсов в регионы с положительной динамикой борьбы с пандемией, отмечают в компании.

Также добавляют, что строго следить за соблюдением карантинных требований в поездах и на вокзалах и обращаются к пассажирам с просьбой обязательно сообщать о случаях ненадлежащего ношение масок или отказа от них со стороны других пассажиров или сотрудников Укрзализныци.

Напомним

“Укрзализныця” начиная с понедельника 19 октября остановила продажу билетов в Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Дубно, Здолбунов, Дунаевцы, и станций Салават-1 в Хмельницкой и имени Тараса Шевченко в Черкасской области.

Украинские Национальные Новости

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