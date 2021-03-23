Локдаун во Львовской области: высадку и посадку на поезда ограничивать не будут

Детали

В зависимости от динамики заболеваемости в регионе в течение недели, комиссией будет принято решение о необходимости ограничения железнодорожных перевозок. Укрзализныця вместе готовится к восстановлению рейсов в регионы с положительной динамикой борьбы с пандемией, отмечают в компании.

Также добавляют, что строго следить за соблюдением карантинных требований в поездах и на вокзалах и обращаются к пассажирам с просьбой обязательно сообщать о случаях ненадлежащего ношение масок или отказа от них со стороны других пассажиров или сотрудников Укрзализныци.

Напомним

“Укрзализныця” начиная с понедельника 19 октября остановила продажу билетов в Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Дубно, Здолбунов, Дунаевцы, и станций Салават-1 в Хмельницкой и имени Тараса Шевченко в Черкасской области.