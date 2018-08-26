Локалізовано пожежу на сміттєзвалищі у Балаклії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Рятувальники локалізували пожежу на сміттєзвалищі у місті Балаклія, Харківської області.
Про це повідомила прес-служба ДСНС України, передає УНН.
“Роботи з пожежогасіння продовжуються. О 16:53 загоряння локалізовано. Постраждалих немає”, — повідомили у ДСНС.
Як повідомляв УНН, у місті Балаклія, Харківської області, горить сміттєзвалище, існує загроза розповсюдження вогню.
До місця пожежі було направлено 8 автоцистерн, гелікоптер Мі-8 ДСНС, а також 4 автоцистерни підприємств району (МПК-Андріївка, в/ч А-1352, лісгосп, ПП “Світанок”).
Пожежники додали, що на місці події було виявлено, що горить несанкціоноване сміттєзвалище на площі 1,5 га та є загроза загоряння міського сміттєзвалища. Площа міського сміттєзвалища 17 га, глибина залягання 4,5 м. О 16:05 вертоліт Мі-8 ДСНС розпочав гасіння пожежі.