Локализован пожар на свалке в Балаклее
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Спасатели локализовали пожар на свалке в городе Балаклея, Харьковской области.
Об этом сообщила пресс-служба ГоСЧС Украины, передает УНН.
"Работы по пожаротушению продолжаются. В 16:53 возгорание локализовано. Пострадавших нет", - сообщили в ГоСЧС.
Как сообщал УНН, в городе Балаклея, Харьковской области, горит свалка, существует угроза распространения огня.
К месту пожара было направлено 8 автоцистерн, вертолет Ми-8 ГоСЧС, а также 4 автоцистерны предприятий района (МПК-Андреевка, в / ч А-1352, лесхоз, ЧП "Рассвет").
Пожарные добавили, что на месте происшествия было обнаружено, что горит несанкционированная свалка на площади 1,5 га и угроза возгорания городской свалки. Площадь городской свалки 17 га, глубина залегания 4,5 м. В 16:05 вертолет Ми-8 ГоСЧС начал тушение пожара.