Lockheed Martin уклала з Пентагоном угоду на щорічне виробництво 14000 ракет для Himars
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Збройні сили США підписали з компанією Lockheed Martin контракт на суму 4,8 млрд доларів на виготовлення снарядів для реактивних систем залпового вогню. Заплановано збільшити виробництво боєприпасів з 6000 до 14 000 на рік, повідомили Defense News, пише УНН.
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Згідно з повідомленням Пентагону, робота над контрактом має бути завершена до 30 жовтня 2026 року. На додаток до збільшення виробництва реактивних снарядів, Lockheed також працює над версією ракети збільшеної дальності та планує провести ще одне льотне випробування оновленої системи цього року. Виробник сподівається, що армія ухвалить рішення у 2024 році щодо переміщення версії розширеного діапазону на виробничу лінію.
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«Компанія тісно співпрацює з нашими армійськими клієнтами та партнерами по ланцюжку поставок, які рухаються з безпрецедентною швидкістю, щоб нарощувати виробничі потужності, підтримуючи нагальну потребу в цій високоточній, перевіреній у боях ракеті», – сказав віце-президент відділу управління ракетами та вогнем Lockheed Джей Прайс.
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