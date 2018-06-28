Лівійська армія оголосила про взяття під контроль останнього оплоту терористів у країні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Лівійська національна армія оголосила в четвер про повний контроль над містом Дерна, останнім оплотом терористів на території Лівії. Про це інформує УНН з посиланням на телеканал Sky News Arabia.
Місто Дерна, розташований на узбережжі Середземного моря, був захоплений екстремістськими угрупованнями понад чотири роки тому.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Генсек ООН закликав повернути контроль над природними ресурсами у Лівії Урядові національної злагоди
Нагадаємо, 14 червня найбільші в країні експортні термінали Рас-Лануф і Ес-Сидр піддалися штурму формувань польового командира Ібрагіма аль-Джадран, яким вдалося зайняти порти, вибивши звідти підрозділи Лівійської національної армії під командуванням фельдмаршала Халіфи Хафтара. Підтримку наступаючим бандам, як повідомлялося, надали пов’язані з “Аль-Каїдою” ісламістські “Бригади оборони Бенгазі” і ряд радикальних формувань зі півдня Лівії, у тому числі члени чадської опозиції, яка давно облаштувалася в Лівії. Сам аль-Джадран оголосив у поширеному відеозвернення про початок операції, спрямованої “на порятунок народу нафтового півмісяця від гніту і утисків”. Через тиждень сили ЛНА видворили бойовиків із регіону.