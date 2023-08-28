Лівія відсторонила міністра закордонних справ через переговори з ізраїльським колегою
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Лідер уряду Лівії Абдулхамід Дбейба заявив у неділю, що він відсторонив міністра закордонних справ Наджлу Мангуш після того, як голова МЗС Ізраїлю розповів про переговори з нею минулого тижня в Римі. Про це пише AFP, передає УНН.
Деталі
Прем’єр-міністр написав в офіційному рішенні, опублікованому у Facebook, що Наджла Мангуш була “тимчасово відсторонена” і підлягатиме “адміністративному розслідуванню” комісією під головуванням міністра юстиції.
У заяві йдеться, що міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен і Мангуш, його лівійська колега в адміністрації Тріполі, виступили на зустрічі в Римі, яку організував міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.
Ізраїль назвав це першою такою дипломатичною ініціативою між двома країнами.
Але міністерство закордонних справ Лівії заявило в неділю ввечері, що Мангуш "відмовився зустрічатися з будь-якою стороною", яка представляє Ізраїль.
"Те, що сталося в Римі, було випадковою та неофіційною зустріччю під час зустрічі з його італійським колегою, яка не передбачала жодного обговорення, домовленості чи консультацій", - йдеться в заяві міністерства.
Міністр повторив "чітко і недвозначно позицію Лівії щодо палестинської справи", додається в заяві.
Доповнення
Новина про зустріч викликала протести в деяких містах Лівії та лист від президентської ради країни з проханням надати роз’яснення.
Міністерство закордонних справ Лівії звинуватило Ізраїль у спробі "подати цей інцидент" як "зустріч або переговори".
У заяві міністерства закордонних справ Ізраїлю цитується, що Коен сказав, що вони обговорили “важливість збереження спадщини лівійських євреїв, яка включає ремонт синагог і єврейських кладовищ у країні”.
Нагадаємо
Представники Ізраїлю у неділю заявили, що міністри закордонних справ Ізраїлю та Лівії зустрілися в Італії минулого тижня, попри відсутність офіційних відносин, аби обговорити можливу співпрацю.