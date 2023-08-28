Ливия отстранила министра иностранных дел из-за переговоров с израильским коллегой
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Лидер правительства Ливии Абдулхамид Дбейба заявил в воскресенье, что он отстранил министра иностранных дел Наджлу Мангуш после того, как глава МИД Израиля рассказал о переговорах с ней на прошлой неделе в Риме. Об этом пишет AFP, передает УНН.
Детали
Премьер’премьер-министр написал в официальном решении, опубликованном в Facebook, что Наджла Мангуш была “временно отстранена” и будет подлежать “административному расследованию” комиссией под председательством министра юстиции.
В заявлении говорится, что министр иностранных дел Израиля Эли Коэн и Мангуш, его ливийский коллега в администрации Триполи, выступили на встрече в Риме, организованной министром иностранных дел Италии Антонио Таяни.
Израиль назвал это первой такой дипломатической инициативой между двумя странами.
Но министерство иностранных дел Ливии заявило в воскресенье вечером, что Мангуш "отказался встречаться с любой стороной", представляющей Израиль.
"То, что произошло в Риме, было случайной и неофициальной встречей во время встречи с его итальянским коллегой, которая не предусматривала никакого обсуждения, договоренности или консультаций", - говорится в заявлении министерства.
Министр повторил "четко и недвусмысленно позицию Ливии в отношении палестинского дела", добавляется в заявлении.
Дополнение
Новость о встрече вызвала протесты в некоторых городах Ливии и письмо от президентского совета страны с просьбой предоставить разъяснения.
Министерство иностранных дел Ливии обвинило Израиль в попытке "представить этот инцидент" как "встречу или переговоры".
В заявлении министерства иностранных дел Израиля цитируется, что Коэн сказал, что они обсудили “важность сохранения наследия ливийских евреев, которое включает ремонт синагог и еврейских кладбищ в стране”.
Напомним
Представители Израиля в воскресенье заявили, что министры иностранных дел Израиля и Ливии встретились в Италии на прошлой неделе, несмотря на отсутствие официальных отношений, чтобы обсудить возможное сотрудничество.