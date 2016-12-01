Литва закупить 168 бронетранспортерів з арсеналу бундесверу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Литва закупить 168 німецьких бронетранспортерів М577 з арсеналу бундесверу, витративши на це в цілому 1,6 мільйона євро. Представники оборонних відомств Литви і ФРН підписали відповідний договір у Вільнюсі в середу, 30 листопада,передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Згідно з договором, литовська армія отримає командно-штабні бронетранспортери декількома партіями протягом наступних двох років. У комплекті з машинами бундесвер передасть литовським партнерам також запасні частини, інструменти для техобслуговування та спорядження для екіпажу.
Литва інтенсивно зміцнює свої збройні сили на тлі незгасаючого конфлікту на сході України. Раніше для цих цілей уряд закупило в Німеччині 21 самохідну гаубицю, 88 бронетранспортерів типу Boxer і 340 всюдиходів виробництва автоконцерну Daimler.
Постачання розраховані на період від 2017 до 2021 року.
У 2014 році Литва збільшила військовий бюджет на 50%. У цілому в країнах Балтії суттєво зросла і кількість військових навчань за участю солдатів з держав-членів НАТО. Раніше повідомлялося, що в рамках програми НАТО щодо стримування Росії збройні сили Німеччини відправлять у 2017 році в Литву до 600 військовослужбовців, а також танки Leopard 2.