Литва закупит 168 бронетранспортеров из арсенала бундесвера

Согласно договору, литовская армия получит командно-штабные бронетранспортеры несколькими партиями в течение следующих двух лет. В комплекте с машинами бундесвер передаст литовским партнерам также запасные части, инструменты для техобслуживания и снаряжения для экипажа.

Литва интенсивно укрепляет свои вооруженные силы на фоне неугасающего конфликта на востоке Украины. Ранее для этих целей правительство закупило у Германии 21 самоходную гаубицу, 88 бронетранспортеров типа Boxer и 340 вездеходов производства автоконцерна Daimler.

Поставка рассчитаны на период с 2017 до 2021 года.

В 2014 году Литва увеличила военный бюджет на 50%. В целом в странах Балтии существенно возросло и количество военных учений с участием солдат из стран-членов НАТО. Ранее сообщалось, что в рамках программы НАТО по сдерживанию России вооруженные силы Германии отправят в 2017 году в Литву до 600 военнослужащих, а также танки Leopard 2.