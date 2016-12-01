Литва закупит 168 бронетранспортеров из арсенала бундесвера
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Литва закупит 168 немецких бронетранспортеров М577 из арсенала бундесвера, потратив на это в целом 1,6 миллиона евро. Представители оборонных ведомств Литвы и ФРГ подписали соответствующий договор в Вильнюсе в среду, 30 ноября, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
Согласно договору, литовская армия получит командно-штабные бронетранспортеры несколькими партиями в течение следующих двух лет. В комплекте с машинами бундесвер передаст литовским партнерам также запасные части, инструменты для техобслуживания и снаряжения для экипажа.
Литва интенсивно укрепляет свои вооруженные силы на фоне неугасающего конфликта на востоке Украины. Ранее для этих целей правительство закупило у Германии 21 самоходную гаубицу, 88 бронетранспортеров типа Boxer и 340 вездеходов производства автоконцерна Daimler.
Поставка рассчитаны на период с 2017 до 2021 года.
В 2014 году Литва увеличила военный бюджет на 50%. В целом в странах Балтии существенно возросло и количество военных учений с участием солдат из стран-членов НАТО. Ранее сообщалось, что в рамках программы НАТО по сдерживанию России вооруженные силы Германии отправят в 2017 году в Литву до 600 военнослужащих, а также танки Leopard 2.